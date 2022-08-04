В Пермском крае набирают уже второй батальон для отправки на Украину

. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Прикамье объявлен набор контрактников во второй пермский батальон «Парма» для участия в спецоперации на Украине. Первый батальон, получивший название «Молот», уже почти полностью сформирован.

Как сообщили в военкомате, в ряды контрактников принимаются мужчины от 18 до 50 лет. Для некоторых специалистов возраст увеличен до 60 лет. Возможен краткосрочный контракт от 3 до 12 месяцев. При этом гарантируется полное государственное обеспечение и зарплата 250-300 тысяч рублей в месяц, различные льготы и социальные гарантии военнослужащим и членам их семей.

Чтобы выступить в ряды батальона, нужно обратиться в военный комиссариат Пермского края или в пункт отбора на службу по контракту. Справки по телефону 8(342) 237-57-20.