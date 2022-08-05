Под Кунгуром тушат мусорный полигон

Фото: Служба спасения КМО

Под Кунгуром близ деревни Мыльники горит мусорный полигон. О пожаре сообщает поисково-спасательная служба КМО.

Как пояснили в Кунгурской службе спасения, пожар начался еще вчера вечером – тогда местные заметили поднимающийся в небо столб дыма. Пожарные тушат территорию площадью порядка двух тысяч квадратов. В тушении участвуют восемь единиц специальной техники и восемь единиц техники, которая принадлежит собственнику объекта.

«Из-за пожара в ближайших населенных пунктах возможно сильное задымление воздуха. При усилении ветра дым может распространиться», - предостерегли спасатели. При необходимости надо закрыть окна и двери и занавесить окна.

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