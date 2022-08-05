«Азот» совершенствует погрузку продукции

Филиал Азот АО «ОХК «Уралхим» увеличил мощность погрузки продукции цеха №3 в 1,5 раза. Проект реализован в рамках программы капитальных вложений завода. Его бюджет – 11 млн рублей.

Цех №3 производит три основных вида продукции: водоустойчивую, пористую модифицированную и гранулированную аммиачную селитру. Его мощность – 200 000 тонн в год. Новый погрузочный комплекс, который состоит из трех транспортеров, позволяет бесперебойно доставлять до 45 тонн продукции в час к фасовочной линии.

Сергей Кылосов, начальник цеха №3 – водоустойчивой аммиачной селитры филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

«Сделать транспортер более мощным решили после того, как увеличили выработку продукции на агрегате. Теперь селитра быстро приходит в отделение погрузки, где ее загружают в минераловозы, мягкие контейнеры, или фасуют в 50-ти килограммовые мешки в зависимости от спроса, и отправляют потребителям. Уменьшаются также потери продукции при транспортировании».

Андрей Апостол, заместитель главного инженера по технологии и модернизации производства филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

«Азот» уделяет большое внимание процессу погрузки готовой продукции. В период 2018-2021 гг. реализован ряд мероприятий, направленных на модернизацию узлов отгрузки продукции, производимой цехами нитрит-нитратных солей, №3 - водоустойчивой аммиачной селитры, крепкой азотной кислоты. В рамках реализации плана капитальных вложений 2022 года в цехе №3 завершен проект «Приобретение и монтаж транспортных линий поз. ПТ-42/1,2; ПТ-36». Его исполнение обеспечит бесперебойную работу транспортного тракта и стабилизацию отгрузки готовой продукции».