В Перми начались съемки фильмов «Она танцует» и «Фрау»

Фото: пресс-служба мэрии Перми

В Перми приступили к съемкам фильма «Она танцует» по сценарию Григория Каковкина и Нелли Высоцкой. Производством фильма занимаются кинокомпании «Интерфест» и «Парадокс Филмс». Одними из основных творческих участников проекта являются пермский Театр «Балет Евгения Панфилова» и хореограф Алексей Расторгуев, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Большая часть событий разворачивается в Перми. Для главной героини Ольги танец – не просто профессия или увлечение, это ее способ общения с миром и людьми. В разные годы - события картины развиваются на протяжении почти двух десятилетий – в ее жизни появляются несколько мужчин, каждый из которых становится не просто возлюбленным, но и партнером по танцу.

- Все попытки соединить желание любить и быть любимой со страстью к танцу терпят неудачу, пока Ольга, наконец, не встречает человека, никак не связанного с миром танца, но ради которого она делает свой самый важный выбор, - рассказывают организаторы.

Местами съемок станут – Пермский цирк, ПГНИУ, Дворец культуры им. Солдатова, отель «Урал» и другие локации. Съемки картины продлятся до середины августа, выход на экраны планируется в следующем году.

Кроме этого, вчера, 4 августа, в Перми стартовали съемки фильма «Фрау», режиссером и сценаристом которого стала пермячка Любовь Мульменко.

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