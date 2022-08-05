В Перми подрядчик приступил к сборке каркаса новой художественной галереи

Фото: подрядчик ГК «Лимак Маращ» / Вконтакте

В Перми на территории завода имени Шпагина по улице Советской,1 строители частично уложили фундамент новой художественной галереи. Теперь подрядчик занимается устройством монолитных стен, колонн и перекрытий, а также сборкой каркаса здания. Параллельно ведутся земляные работы и водопонижение, сообщает издание «Business Class».

Сейчас в возведении галереи участвуют 160 специалистов, включая инженерно-технический персонал. На объекте действуют два башенных крана, а для приготовления цементного раствора для грунтоцементных элементов построили завод.

Напомним, площадь будущей галереи превысит 20 тыс. кв. метров. Выставочное пространство увеличат в шесть раз. Наряду с экспозиционными залами в здании разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. Завершить работы планируют в декабре следующего года.

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