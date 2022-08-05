В Перми отремонтируют противорадиационное убежище за 12,87 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми объявили аукцион на проведение ремонта сооружения гражданской обороны - убежища противорадиационного укрытия. Объект находится в подвале здания операционного блока городской клинической больницы имени Тверье на улице Братьев Игнатовых, 2, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 августа. Начальная цена контракта составляет 12,87 миллионов рублей. По техническому заданию, ремонтные работы планируют начать 1 сентября и завершить не позднее 29 декабря 2022 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми отреставрируют историческое здание по улице Пермской

Там находился Доходный дом купца Кузнецкого (Подробнее...)