Пробки в Перми.
Фото: Павел Шатров
По информации «Яндекс Пробки», в Перми складывается привычная для утренних часов ситуация: на нескольких участках дорог пробки в 4-5 баллов есть на Стахановском кольце, кольце у ЦКР и перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова, на Комсомольской площади, Стахановском кольце.
Внимание! Серьезная пробка в 6 баллов появилась на ул. Лифанова при выезде с ул. 1905 года в сторону ул. Свердлова.
Пробки в 4-5 баллов сейчас есть на ул. Революции от кольца ЦКР до ул. Куйбышева, на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции. На ул. Соликамской от ул. Адлеровской до ж/д переезда.
После открытия движения Средней дамбы автомобилисты Перми устремились на ул. Революции. Затруднения в движении около 08:00 есть на выезде с дамбы на бул. Гагарина.
Плотное движение наблюдается на самом бул. Гагарина в сторону от ул. Ушинского к перекрестку с ул. Старцева.
Загружено кольцо на ул. Чернышевского. Пробки в 3-4 есть на ул. Белинского в сторону пл. Карла Маркса, на ул. Островского от ул. 1-й Красноармейской до светофора при выезде на ул. Белинского, на ул. Островского при выезде со Средней дамбы.
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
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