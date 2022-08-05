Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

По информации «Яндекс Пробки», в Перми складывается привычная для утренних часов ситуация: на нескольких участках дорог пробки в 4-5 баллов есть на Стахановском кольце, кольце у ЦКР и перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова, на Комсомольской площади, Стахановском кольце.

Внимание! Серьезная пробка в 6 баллов появилась на ул. Лифанова при выезде с ул. 1905 года в сторону ул. Свердлова.

Пробки в 4-5 баллов сейчас есть на ул. Революции от кольца ЦКР до ул. Куйбышева, на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции. На ул. Соликамской от ул. Адлеровской до ж/д переезда.

После открытия движения Средней дамбы автомобилисты Перми устремились на ул. Революции. Затруднения в движении около 08:00 есть на выезде с дамбы на бул. Гагарина.

Плотное движение наблюдается на самом бул. Гагарина в сторону от ул. Ушинского к перекрестку с ул. Старцева.

Загружено кольцо на ул. Чернышевского. Пробки в 3-4 есть на ул. Белинского в сторону пл. Карла Маркса, на ул. Островского от ул. 1-й Красноармейской до светофора при выезде на ул. Белинского, на ул. Островского при выезде со Средней дамбы.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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