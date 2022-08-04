Житель Чайковского ограбил отца и отправился в колонию

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Чайковском 37-летнего горожанина приговорили к трем годам колонии особого режима за то, что он обворовал собственного отца. Подробностями истории делится пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Случай произошел в марте этого года. Мужчина приехал в гости к отцу в частный дом, расположенный в одном из населенных пунктов городского округа. Вместе они работали по хозяйству и выпивали.

Когда отец сильно опьянел и уснул, сын взял его мобильный и заказал с него такси. В это же время он решил своровать отцовскую бензопилу, чтобы после ее продать.

Бензопилу он погрузил в багажник прибывшего такси. Также он присвоил себе и телефон папы. С установленного на нем приложения мобильного банка парень перевел своему приятелю 70 тыс. руб. А после обналичил деньги и потратил на собственные нужды.

Суд не был снисходителен к вору и наказал его тремя годами колонии.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65