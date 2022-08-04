Пермь готова к отопительному сезону на 65%

Фото: Пресс-служба Администрации Перми

В Перми подготовка к грядущему отопительному сезону завершена на 65,5%. Такую цифру в своем Telegram-канале назвал мэр города Алексей Дёмкин.

Как пояснил мэр, город надо полностью подготовить к запуску тепла к 1 сентября. А сегодня общая его готовность составляет 65,5%. А фактическая готовность оборудования домов – 72,2%. Все ремонтные работы на теплосетях также должны завершить к 1 сентября.

«Надо не только подготовить инженерные системы к приему теплоносителя. Надо предоставить соответствующие документы (и называют «паспорта готовности»), а районные администрации должны контролировать УК и ТСЖ, чтобы те не оставляли сдачу документов на последний момент», - заключил Дёмкин.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65