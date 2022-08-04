«Т Плюс» заложила фундаменты двух блочно-модульных котельных в Лысьве

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Пермский филиал ПАО «Т Плюс» в рамках исполнения концессии приступил к возведению двух блочно-модульных котельных (БМК)в Лысьве. Строительство ведется в рамках процесса децентрализации городской системы теплоснабжения и вывода из эксплуатации устаревших энергомощностей.

Новые блочно-модульные котельные возводятся в разных районах Лысьвы: БМК-1 – на ул. Пожарского,БМК-2 – в районах улиц Аликина и Федосеева. В настоящее время выполнена заливка фундаментов на БМК-1 и на БМК-2. Ведется проектировка тепловых сетей от котельных к жилым домам.

Ввод в эксплуатацию новых объектов запланирован к началу отопительного сезона 2022-2023.В результате обновления лысьвенской системы теплоснабжения сократятся тепловые потери, повысится надежность и качество коммунальных услуг.

Напомним, в июле Пермский филиал ПАО «Т Плюс» заключил концессионное соглашение с администрацией Лысьвенского городского округа, МУП «Теплоэнергоремонт» г. Лысьва и Правительством Пермского края. За 15 лет компания направит 1,6 млрд рублей в развитие системы теплоснабжения города.

«Т Плюс» приняла на себя обязательства по управлению 134 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения Лысьвы. Компания планирует построить 10 новых и модернизировать 3 устаревших котельных, уже ведется обновление 1,3 км метров теплосетей на ряде городских улиц. Всего в городе планируется заменить 11 км трубопроводов для более надежного обеспечения жителей услугами теплоснабжения.