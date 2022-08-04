Губернатор поручил сделать долину Ивы особо охраняемой территорией

Фото: vk.com/uinka

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил сделать долину реки Ива в Перми особо-охраняемой территорией. Об этом сообщает краевое Минприроды.

Особо охраняемая территория будет установлена в границах всей реки Ива с ее притоком – речкой Уинкой и Садом Соловьев.

«Долина Ивы - естественный остров природной среды в плотной городской застройке, убежище и «транспортный» коридор для миграций животных и птиц, в том числе краснокнижных. Такие объекты в соответствии с Генеральным планом города Перми должны являться рекреационными пространствами, подлежащими сохранению и благоустройству», - отметили в Минприроды.

Проектирование и создание ООПТ хотят начать в ноябре 2022 года, процесс займет около 14 месяцев. После получения нового статуса в долине реки запретят строительство, за исключением рекреационных объектов, вырубать деревья и складировать мусор.

Земельные участки изымать у собственников не планируют.

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