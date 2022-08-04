Ростуризм разработал идеальный маршрут для короткого визита в Пермь

Фото: Архив "КП"

Ростуризм разработал маршрут сити-брейка в Перми. Об этом сообщает пресс-служба пермской мэрии.

Сити-брейк – это короткая поездка на пару дней в какой-либо город. Так, в Перми рекомендуется уделить время набережной, городской эспланаде, «Парку камней» и «Райскому саду». А еще посетить несколько музеев и выбраться к Каменному городу. Полное описание маршрута – здесь.

Помимо Перми, в Ростуризме разработали маршруты для других городов РФ. В их число вошли Улан-Удэ, Самара, Казань, Мурманск, Екатеринбург, Челябинск, Владивосток, Хабаровск и другие. Ознакомиться с маршрутами можно на сайте.

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