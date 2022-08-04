На территории Пермского края 3 августа произошло 11 пожаров

Фото: МЧС Пермского края.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС Пермского края вчера приняли участие в тушении 11 пожаров: 5 – в Перми; по одному – в Краснокамском, Кунгурском, Горнозаводском, Александровском, Соликамском и Очерском округах. На пожарах 3 августа погибших и травмированных нет.

Вчера, 3 августа, горели: многоквартирный дом - в Горнозаводском округе; кирпичное строение - в Дзержинском районе Перми; деревянный жилой дом - в Очерском округе; неэксплуатируемые здания - в Орджоникидзевском районе Перми и Александровском округе; мусор - в Краснокамском округе; погрузочный узел - в Соликамском округе; металлический гараж - в Кунгурском округе.

По сообщению МСЧ Пермского края, основной причиной возникновения пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

За сутки зарегистрировали 3 новых очага лесных пожаров 3 лесных пожара в Гайнском и Чердынском округах, 1 ландшафтный пожар, связанный с горением сухой травянистой растительности.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 3 августа 2022 года на территории Пермского края 159 профилактических групп в количестве 351 человек провели мероприятия:

- 1317 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 1982 человека;

- распространение 1486 листовок (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период с 5 по 9 августа в отдельных центральных районах Пермского края сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В связи с высокой пожарной опасностью в МЧС России по Пермскому краю рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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