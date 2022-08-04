Пермский зоопарк отпразднует 89-летие

Фото: Пермский зоопарк

6 августа Пермский зоопарк отметит свое 89-летие. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

В течение всего дня в зоопарке пройдут праздничные мероприятия. Гости смогут увидеть показательные кормления животных и поучаствовать в мастер-классах, узнать много нового об обитателях зоопарка и насладиться музыкой. Завершит день пенная дискотека.

Вход на мероприятия осуществляется по входному билету в зоопарк. Расписание праздничного дня можно увидеть здесь.

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