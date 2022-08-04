В пермском отеле «Урал» прошли съемки эпизода фильма «Она танцует»

Фото: пресс-служба Пермской кинокомиссии
В пермском отеле «Урал» прошли съемки эпизода для полнометражного фильма «Она танцует».
Для его создания объединились компания «Интерфест», которая снимала популярную российскую кинокартину «Любовь-Морковь», и молодая компания с пермскими корнями «Paradox Films».
События картины развиваются в основном в Перми, главные герои – местные жители, но в актерском составе есть еще москвичи и петербуржцы.
-Половина съемочной группы - тоже пермяки. Все остальное пока тайна, - сообщает пресс-служба Пермской кинокомиссии.
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