В пермском отеле «Урал» прошли съемки эпизода фильма «Она танцует»

Фото: пресс-служба Пермской кинокомиссии

В пермском отеле «Урал» прошли съемки эпизода для полнометражного фильма «Она танцует».

Для его создания объединились компания «Интерфест», которая снимала популярную российскую кинокартину «Любовь-Морковь», и молодая компания с пермскими корнями «Paradox Films».

События картины развиваются в основном в Перми, главные герои – местные жители, но в актерском составе есть еще москвичи и петербуржцы.

-Половина съемочной группы - тоже пермяки. Все остальное пока тайна, - сообщает пресс-служба Пермской кинокомиссии.

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