Пермская транспортная прокуратура организовала проверку после пожара поезда

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Сегодня в 12.40 на станции «Кухтым» в Добрянском городском округе Пермского края произошло возгорание последней секции электровоза, который находился в составе грузового поезда, состоящего из 66 вагонов с хлоридом калия внутри.

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

На место происшествия выехал пожарный поезд со станции «Пермь-Сортировочная» и 53 сотрудника спецслужб. В настоящее время пожар локализован и потушен. Пострадавшие отсутствуют, задержки движения пассажирских поездов нет, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Сейчас устанавливаются причины возгорания. Следственно-оперативная группа Пермской транспортной прокуратуры организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, пожарной безопасности.

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