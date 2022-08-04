Пермский «Амкар» ищет бар

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» озадачился поиском клубного бара. К владельцам пермских баров обратилась пресс-служба красно-черных.

«Мы хотим сделать свой бар в Перми — в красно-черных цветах и дружеской атмосфере. В нем наши болельщики будут смотреть матчи команды, а клуб — проводить мероприятия и реализовывать свою продукцию», - пояснили в «Амкаре».

Всех, кто является владельцем бара в Перми или у кого есть такие знакомые, клуб просит писать на почту: marketing@amkar-perm.ru.

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