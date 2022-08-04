В Перми после ремонта открыли Среднюю дамбу

Фото: Пресс-служба Администрации Перми
В Перми после ремонта возобновилось автомобильное движение по Средней дамбе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Все ремонтные работы удалось завершить на два дня раньше намеченного изначально срока. Напомним, полностью закрыли Среднюю дамбу с 17 июля из-за того, что мосту через Егошиху нужен был ремонт. Со своими обязанностями рабочие справились почти за три недели.
Автобусы №4, 36, 55, 63 и 67 вернутся к обычным маршрутам и начнут курсировать по Средней дамбе с 5 августа.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65