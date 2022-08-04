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Общество4 августа 2022 10:52

В Перми после ремонта открыли Среднюю дамбу

Ремонтные работы завершили на два дня раньше срока
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Пресс-служба Администрации Перми

Фото: Пресс-служба Администрации Перми

В Перми после ремонта возобновилось автомобильное движение по Средней дамбе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Все ремонтные работы удалось завершить на два дня раньше намеченного изначально срока. Напомним, полностью закрыли Среднюю дамбу с 17 июля из-за того, что мосту через Егошиху нужен был ремонт. Со своими обязанностями рабочие справились почти за три недели.

Автобусы №4, 36, 55, 63 и 67 вернутся к обычным маршрутам и начнут курсировать по Средней дамбе с 5 августа.

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