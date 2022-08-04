Рестораны быстрого питания «Вкусно – и точка» откроются в Перми 8 августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три предприятия сети «Вкусно – и точка», которые заменят рестораны быстрого питания McDonald's, откроются в Перми 8 августа. В ближайшее время компания хочет возобновить работу всех точек в городе, сообщает телекомпания «РБК-Пермь».

Сотрудники сети вернулись на работу еще на прошлой неделе и сейчас готовят общепит к открытию: составляют рабочие графики, пополняют запасы продуктов и украшают заведение.

В Перми компания сохранила все рабочие места. В период временного закрытия ресторанов быстрого питания всем сотрудникам выплачивали среднегодовую зарплату с учетом премий. Кроме того, предприятие снова ищет сотрудников и готово трудоустроить более 60 человек.

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