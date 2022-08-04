В Перми изменится расписание трамвайного и автобусного маршрута

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе в Перми по просьбам жителей для удобства пересадок изменят расписание городского общественного транспорта.

Так, с понедельника, 8 августа, по утрам в будни нескольких рейсов трамвайного маршрута №8 начнут движение от остановки АО «Инкар» в 9.13 и 9.29 вместо 9.10 и 9.25 соответственно. В обратном направлении из микрорайона Висим трамваи отправятся в 10.05 и 10.21. Ранее рейсы начинались в 10.02 и 10.17 соответственно.

С 10 августа изменится время последнего рейса автобусного маршрута № 34 от конечной остановки «Микрорайон Новые Ляды» с 22.30 на 22.20. Так пассажирам будет удобнее пересесть на автобус №36, сообщает пресс-служба городской мэрии.

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