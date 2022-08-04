Власти рассказали, как идет строительство новой галереи и музыкальной школы в Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми прошло заседание оргкомитета по подготовке к юбилею Перми. На нем затронули вопросы, связанные со строительством инфраструктурных объектов в области культуры, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

По словам министра культуры Аллы Платоновой, в план подготовки включили 19 объектов. На большинстве уже ведутся строительно-монтажные работы, а ремонт пяти объектов завершили.

Так, подрядчик занимается возведением краевой музыкальной школы для одаренных детей. Вертикальные конструкции на первом этаже уже почти закончили и начали работы по перекрытию над ним.

- До конца года планируем завершить работы по зданию и перейти к внутренним работам над объектом, - рассказал руководитель проекта Андрей Глазачев.

Кроме того, закончили земляные работы на 2/3 здания галереи. На части площадки уложили фундамент. Теперь рабочие занимаются устройством стен и перекрытий технического этажа, а также монтажом каркаса.

Напомним, площадь будущей галереи превысит 20 тыс. кв. метров. Выставочное пространство увеличат в шесть раз. Наряду с экспозиционными залами в здании разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. Завершить работы планируют в декабре следующего года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здание Пермской галереи сдадут к концу 2023 года

На стройплощадке побывал вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко (Подробнее...)