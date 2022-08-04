Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наибольшей популярностью в Пермском крае у туристов пользуется архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Он занял 240 место в рейтинге поисковых запросов среди достопримечательностей России. Такие данные предоставили аналитики «Яндекс. Путешествий» на основе статистики поисковых запросов пользователей.

В топ-10 достопримечательностей региона также вошли: Белогорский Николаевский монастырь, Пермский театр оперы и балета имени Чайковского, Пермский академический Театр-Театр, музей «Пермь-36», театр «У Моста», «Башня смерти», парк Горького, Пермская государственная художественная галерея и скульптурная композиция «Пуп земли».

Список включает в себя 2 295 культурных объектов. В их число входят: музеи парки, памятники, театры и многое другое. По числу достопримечательностей, вошедших в рейтинг, Пермский край находится на 21 месте среди регионов России.

Кроме того, аналитики выяснили, откуда в Прикамье летом приехало больше всего туристов. Чаще номера местных отелей бронировали жители Москвы, Свердловской области, Челябинской области и Татарстана. А пермяки в это время активнее всего бронировали проживание в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Свердловской области и Татарстане.

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