Ночью на пожаре в Прикамье погиб мужчина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера, 3 августа, в 23.49 в краевое ГУ МЧС России сообщили, что горит жилой дом в Краснокамском городском округе, в поселке Оверята по улице Железнодорожная. На место выехали 26 сотрудников на шести машинах.

Площадь пожара составила 58 квадратных метров. Возгорание локализовали в 00.30 и ликвидировали в 00.41 ночи. К сожалению, в пожаре погиб мужчина возрастом около 45-55 лет.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара необходимо:

1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (с мобильного), «01» со стационарного телефона. Обязательно указать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию;

2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии.

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