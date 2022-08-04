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Общество4 августа 2022 5:21

В Пермь впервые привезут мощи преподобного Серафима Саровского

Их можно будет увидеть на выставке «Русь православная. Медовый Спас»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: "Пермская ярмарка"

Фото: "Пермская ярмарка"

15 августа на «Пермской ярмарке» откроется выставка «Русь православная. Медовый Спас». На нее при едут 190 участников из других городов России, а также Беларуси, Палестины, Иерусалима, Черногории. Будут представлены православные святыни.

Впервые в Пермь привезут Ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского, а также его вещи из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. В честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского на выставке также будет представлена икона Сергия Радонежского из храма Митрофана Воронежского в Перми.

Ярмарка «Медовый спас» предложит свежий мед, традиционную русскую одежду, домашнюю утварь и многое другое.

Выставка продлится до 24 августа.