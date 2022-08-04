В Прикамье поезд сбил женщину

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера, 3 августа, на 1532 км третьего пикета перегона станций «Иренский – Кунгур» поездом, следующим из Перми в Кишерть, была смертельно травмирована местная жительница, переходившая ж/д пути перед близко идущим составом.

Сейчас на месте гибели женщины работает следственно-оперативная группа. Координировать деятельность полиции будет Пермский транспортный прокурор.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, в данный момент организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

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