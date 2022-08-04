Экс-главу УФССП Прикамья будут судить за взятки и мошенничество

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя краевого УФССП России. Он обвиняется в совершении 11 преступлений по статье «Получение взятки за незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору», 27 преступлений по статье «Получение взятки за незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также в преступлениях по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Организация мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Так, с февраля 2017 года по июнь 2018 года в Перми руководитель краевого УФССП России в составе организованной группы возбуждал исполнительные производства на основании фальшивых удостоверений и решений комиссий по трудовым спорам, а потом взыскивал денежные средства с расчетных счетов юрлиц и ИП. Данная сумма составила не меньше 222 миллионов рублей. Деньги переводили с лицевого счета межрайонного отдела на банковские счета разных физлиц, а потом обналичивали.

В это же время обвиняемый похитил с помощью директора коммерческой организации с лицевого счета межрайонного отдела более трех миллионов рублей, принадлежащие двум коммерческим организациям.

Помимо этого, с июня 2017 года по июль 2018 года обвиняемый и руководитель межрайонного отдела УФССП получили от адвоката, пермяка и двух ИП взятки, общей суммой более 15 миллионов рублей.

Эти преступления были раскрыты в ходе расследования основного уголовного дела, возбужденного в 2018 году по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении экс-руководителя межрайонного отдела УФССП России по Пермскому краю.

Пресс служба краевого СУ СК России сообщает, что уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. А лиц, являвшихся посредниками или передавшими взятки привлекли к уголовной ответственности.

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