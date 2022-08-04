До 8 августа температура в Прикамье будет повышаться

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики ГИС-центра ПГТУ рассказали, что ближайшие несколько дней в Прикамье сохранится малооблачная сухая погода.

До 8 августа температура будет медленно повышаться примерно на 1 градус каждый день. К пятнице потеплеет до +27…+29 градусов, а в воскресенье максимальная температура днем во многих районах достигнет +30 градусов. Пик жары придется на начало следующей недели.

Интенсивного переноса тепла извне в этот раз не будет, в основном на рост температуры влияет прогрев воздуха на месте в малооблачную погоду. В этом состоит отличие от жары в августе 2021 года.

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