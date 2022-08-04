Пробки на дорогах Перми утром 4 августа

Дороги в Перми. Фото: Павел Шатров

Локальные затруднения в движении транспорта утром 4 августа есть на нескольких участках дорог в Перми, транспорт не стоит в пробках. В целом, складывается привычная для утренних часов ситуация, когда большой поток транспорта направляется в центр из удаленных частей города. По данным сервиса «Яндекс Пробки», около 08:00 в Перми пробок нет.

Плотное движение в 4-5 баллов пока наблюдается в районе Стахановского кольца и ш. Космонавтов от ул. Столбовой в сторону ЦКР.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», в Перми традиционно затруднение в движении формируется на ул. Попова в сторону ЦКР от ул. Екатерининской.

В утренние часы стоит готовится к возможному плотному движению транспорта еще на нескольких участках дорог Перми:

- ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской в сторону Коммунального моста

- Комсомольский пр. от ул. Пушкина в сторону ул. Ленина

- ул. Островского от ул. Пушкина в сторону ул. Екатерининской

- ул. Свердлова в районе пересечения с ул. Лифанова в сторону ул. 1905 года

- ул. Карбышева от ул. Писарева в сторону КамГЭС

- ул. Лянгасова на пересечении с ул. Черняховского и далее в сторону центра

- перекресток улиц Куйбышева и Чкалова

В движении общественного транспорта города пока нет серьезных отклонений от графика.

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