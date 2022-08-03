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Происшествия3 августа 2022 18:00

В Перми нашли мертвым пропавшего 29-летнего мужчину

Молодой пермяк бесследно исчез в конце октября 2021 года
Виктор Правдин
Погибший мужчина. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт, Пермский край".

Погибший мужчина. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт, Пермский край".

29-летний Андрей Давыдов пропал еще 31 октября 2021 года. Он вышел из дома и бесследно исчез. Волонтеры и родные Андрея сообщали, что он нуждается в медицинской помощи и мог отправиться в любой район города.

К сожалению, 2 августа волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили, что Андрея нашли погибшим. В краевом главке МВД подтвердили эту информацию и добавили, что причину смерти установит судмедэкспертиза. Как сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, видимых следов криминала на теле погибшего не обнаружено, вероятнее всего, мужчина добровольно ушел из жизни.

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