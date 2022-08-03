Главного редактора газеты в Кудымкаре сняли с выборов

ФИО в списке были записаны самой Яной Яновской, а не ее избирателями. Фото: businessman.ru

Главному редактору газеты «Парма-Новости» из Кудымкара Яне Яновской отказали в регистрации на выборах в местную думу. Соответствующее решение было размещено на сайте территориальной избиркомиссии Кудымкарского муниципального округа.

Так, все 13 собранных ей подписей посчитали недействительными из-за того, что ФИО в списке были записаны самой Яной Яновской, а не ее избирателями.

На депутатский мандат по округу №7 претендуют 4 выдвиженца: депутат городской думы Кудымкара Павел Баяндин, самозанятый Сергей Распопов, директор МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги» Александр Черноусов и предприниматель Максим Чугайнов.

Напомним, выборы пройдут с 9 по 11 сентября.

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