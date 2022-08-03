В первый день Чемпионата по пожарно-спасательному спорту команда из Прикамья завоевала два серебра

Фото: пресс-служба краевого ГУ МЧС России

В Чемпионате по пожарно-спасательному спорту в Оренбурге принимают участие команды из 23 регионов России. В первый день соревнований детско-юношеская сборная из Пермского края завоевала две серебряные медали.

Так, при подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни Анна Овчинникова поднялась за 7.90 секунд, уступив сопернице из Республики Мордовия всего на 0.19 секунд. А Владимира Волкова от золотой медали отделили 0,12 секунд. Он выполнил задание за 7.15 секунд.

Фото: пресс-служба краевого ГУ МЧС России

Сегодня спортсменам предстоит преодолеть еще и полосу препятствий.

- Находясь на соревнованиях, я искренне переживаю и болею за наших ребят! Перед самым началом Чемпионата я настроил их на то, что борьба за призовые места будет жесткой, так как здесь собраны сильнейшие спортсмены нашей большой страны среди своих возрастных категорий! Я пожелал им успехов, неумолимой воли к победе и удачи – ведь команда Пермского края, которую они представляют - является одной из сильнейших во всей России, - отметил начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю полковник внутренней службы Александр Урусов.

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