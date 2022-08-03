В Перми раньше срока откроют движение на Средней дамбе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комиссия по ЧС выявила серьезный размыв грунта на Средней дамбе в Перми. Сначала ее на время ремонта планировали перекрывать частями, но затем приняли решение закрыть участок насовсем и выполнить все работы раньше срока - к августу.

Сегодня мэр Алексей Демкин сообщил в своем Telegram-канале, что основание под плитами рабочие укрепили, деформационные швы заменили, установили дренаж и обновили асфальт на въезде. Поэтому движение на Средней дамбе открывают раньше намеченного срока на два дня – завтра, 4 августа, в 15.00.

Общественный транспорт вернется к своим привычным маршрутам с 5 августа.

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