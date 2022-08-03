«Важно, чтобы благосостояние граждан продолжало расти»: Дмитрий Махонин поручил проиндексировать соцвыплаты в Прикамье с 1 января

Фото: Мария ЛЕНЦ

3 августа краевое правительство под председательством главы региона Дмитрия Махонина обсудили предварительные итоги мероприятий, направленных на сохранение социальных обязательств перед жителями региона.

Напомним, ранее в связи с высоким уровнем инфляции, который сохранялся с января по март, губернатор дал поручение правительству Пермского края проиндексировать все имеющиеся меры поддержки.

- Важно, несмотря на экономику, чтобы благосостояние граждан продолжало расти, - отметил Дмитрий Махонин.

По информации замминистра соцразвития Надежды Подъяновой, в текущем году в закон о бюджете дважды вносились изменения. Таким образом, за последние шесть месяцев соцвыплаты были проиндексированы трижды и увеличились на 10 %. Это относится к мерам, которые не являются компенсацией и не привязаны к прожиточному минимуму. Но так как с 1 июля прожиточный минимум вырос на 1 164 рубля, выплаты, зависящие от него, также стали больше.

Сегодня вышеуказанные меры поддержки получает каждый третий житель региона. В приоритете - семьи с детьми, старшее поколение и люди с ограниченными возможностями. Кроме того, активно ведется работа по снижению уровня бедности в крае и сокращению численности малоимущих семей с детьми. Например, с 1 июля начались выплаты многодетным малоимущим семьям на покупку школьной и спортивной одежды. Так, в 2022 году пособие получат больше 38 тысяч детей.

Стоит отметить, что по программе «Молодая семья» с начала года в Пермском крае сертификаты на улучшение жилищных условий получили больше 900 семей. В регионе действует и востребованная сейчас технология «Семья для пожилого и инвалида». Благодаря ей более 1,5 тысяч одиноких пожилых людей обрели дом.

Более пяти лет работает в крае Служба ранней помощи, сотрудники которой бесплатно помогают семьям, имеющим маленьких детей с трудностями в развитии. За пять лет помощь получили больше трех тысяч семей. А еще в регионе четыре года реализуется уникальный проект – Служба социальных участковых. Она помогает 240 тысячам жителей края. В их числе: одинокие люди старше 75 лет, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные и малоимущие семьи, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и все те, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Особое внимание уделяется гражданам, проживающим в учреждениях соцобслуживания. К ним относятся почти 12 тысяч человек: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, пожилые люди, инвалиды и лица без определенного места жительства. Для них организовано бесплатное питание.

- Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в этом году все социальные обязательства перед жителями региона будут выполнены, в том числе за счет внутренних финансовых ресурсов. Но на 2023 год при формировании бюджета необходимо дополнительно выделить 120 миллионов рублей на питание граждан в соцучреждениях. Кроме того, предлагаем проиндексировать соцвыплаты уже с 1 января с учетом инфляционных ожиданий, - сообщила Надежда Подъянова.

По итогам заседания глава региона поручил минфинансов совместно с минсоцразвития разработать предложение о изменениях в бюджете на 2023 год. Поправки планируют внести в сентябре.

- Депутаты краевого Заксобрания должны понимать, что от этого зависит благополучие и благосостояние наших жителей, поэтому рассчитываю на их поддержку. Необходимо этот вопрос переложить уже в плоскость нормативных документов, – подытожил Дмитрий Махонин.

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