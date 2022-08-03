Скончался экс-депутат заксобрания Пермского края Владимир Шатров

Владимир Шатров Фото: Константин Долгановский

В 67 лет из жизни ушел бывший депутат краевого Заксобрания и экс-гендиректор научно-производственной организации «Искра» Владимир Шатров. Об этом сообщает компания «РБК-Пермь» со ссылкой на свои источники.

Владимир Борисович боролся с онкологией и последние два года находился в тяжелом состоянии.

Он родился в Костромской области. В 1977 году окончил Пермский Политех и по распределению стал сотрудником КБ машиностроения ПО «Искра». Далее продолжил работать на Пермском заводе химоборудования ПО «Искра», где занимал должности от начальника КТБ цеха до начальника цеха.

В 1989 году Владимир Борисович был назначен главным технологом КБ машиностроения НПО «Искра». В 1995 году стал главным инженером, в 2002 году – первым замом гендиректора по производству, а в октябре 2012 года занял пост гендиректора и председателя Правления ОАО НПО «Искра». Затем стал членом Совета директоров промышленных предприятий при главе региона. Два года назад Владимир Борисович покинул должность руководителя предприятия.

С 2016 по 2021 год был депутатом Заксобрания Прикамья третьего созыва по одномандатному округу № 7.

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