В Минприроды нашли способ борьбы с уссурийскими короедами

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В лесах Пермского края, которые заражены уссурийским полиграфом, проведут санитарную рубку. Как сообщили в краевом Минприроды, рубка – единственный способ борьбы с распространением уссурийского полиграфа.

Однако действующее законодательство не позволяет оперативно назначать проведение рубок на начальном этапе.

«Ведомство готовит предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, регулирующие назначение и проведение санитарных рубок. Также специалисты подготовят предложения по увеличению объемов лесопатологических работ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы», - пояснили в Минприроды.

Напомним, в июле в Пермском крае начали фиксировать деревья, пораженные уссурийским полиграфом – короедом, который обычно водится на Дальнем Востоке, в Китае и на Корейском полуострове.

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