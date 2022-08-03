В августе в центре Перми снесут пять аварийных расселенных домов

Фото: Пресс-служба Администрации Перми

В августе в Перми под снос пойдут пять аварийных многоэтажных домов, жители которых уже переехали в новое жилье. Об этом сообщает глава Перми Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале.

Так, в начале августа начнется снос дома на улице Сибирской, 44, что построен в 1903 году. Снесут и дома по улице Достоевского, 11, 12 и дом по улице Горького, 6. Все три - 1917 года постройки.

Еще один дом, который снесут, находится на Петропавловской, 14. Его построили в 1934 году. Все дома планируется демонтировать в период с августа по сентябрь.

«Город контрастов» – так иногда говорят про Пермь, где современные новостройки соседствуют с неприглядными аварийными домами. Наша задача – как можно быстрее сносить пустые расселенные дома, которые портят облик города. Если раньше город сносил в основном одно- и двухэтажные дома, то сейчас уже есть необходимость сносить признанные аварийными четырех- и пятиэтажки», – обозначил мэр.

Расселение аварийного жилья и снос домов идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональных программ. Сегодня снесено 14 аварийных домов по следующим адресам: улица Монастырская, 75, проспект Парковый, 24, 26, улица Куйбышева, 80а, 80б, 125, улица Танцорова, 15, улица Боровая, 20, улица Василия Каменского, 19, улица Нытвенская, 5, улица Челюскинцев, 10, улица Лодыгина, 49, 51, улица Мильчакова, 17.

Завершается демонтаж многоквартирного дома по улице Василия Соломина, 12. Всего в этом году Пермь избавится от 30 старых расселенных домов, среди них еще один большой, четырехэтажный дом – на Комсомольском проспекте, 89.

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