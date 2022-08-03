Краевая больница имени Вагнера прощается с коллегой-хирургом

Хирургу был всего 41 год.

На 41-м году жизни перестало биться сердце хирурга Краевой больницы имени Вагнера Алексея Кутявина. Об этом сообщается в соцсетях больницы.

С 2009 по 2012 годы Алексей заведовал отделением хирургического профиля стационара МУ Усольская центральная районная больница. С 2012-го был хирургом экстренной помощи хирургического неотложного отделения, с 2018-го работал в хирургическим отделении №1 стационара, в 2020-м - врачом хирургического кабинета поликлиники филиал больницы Усолья. С конца 2020-го года по настоящий день - врачом– хирургом в хирургическим отделении №1 стационара.

«Алексей Юрьевич вырос в квалифицированного хирурга, владел методами обследования, диагностики и лечения больных с острой хирургической патологией брюшной полости, при травмах черепа, скелета. Выполнял операции, консультировал больных в других отделениях, пользовался авторитетом у коллег и пациентов. Светлая память об Алексее Юрьевиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал», - рассказали в больнице о коллеге.

Прощание пройдет 4 августа в 10-00 из прощального зала Краевой больницы (г.Пермь).

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