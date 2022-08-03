В августе в Перми пройдут шесть универсальных фермерских ярмарок

Лето уже одаривает нас первыми плодами – ягодами, огурцами, помидорами, кабачками, луком, чесноком.

В августе в Пермь на сельскохозяйственные ярмарки фермеры Прикамья привезут свою вкусную и полезную продукцию - дары свежего урожая и другие натуральные фермерские продукты - овощи, зелень, сыры, мясные и колбасные изделия, молочную, рыбную продукцию, мед, квас, полуфабрикаты и деликатесы.

При этом качество всех этих вкусностей будет гарантировано – все производители предоставят соответствующие документы.

В последний день лета универсальные ярмарки в краевом центре пройдут в трех районах. А в целом в Прикамье в этом году запланировали провести более 700 ярмарок, для которых утвердили 96 торговых площадок. В прошлом году в Пермском крае провели более 1,6 тысяч ярмарочных дней.

Развитие ярмарочного движения в регионе не случайно.

«Ярмарки помогают небольшим фермерским хозяйствам реализовать свою продукцию и знакомить с ней покупателей, - рассказали в Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края. - Фермеры в Прикамье производят широкий спектр натуральных продуктов, но порой испытывают затруднения в поиске клиентов и рынков сбыта. Такие ярмарки не случайно привлекают много покупателей. У жителей региона есть желание покупать натуральные, качественные продукты, при этом многие фермеры в сезон предлагают товар на ярмарках по оптовым ценам».

Где пройдут ярмарки

10-12 августа – Кировский район, ул. Ласьвинская, 18 и ул. Маршала Рыбалко, 109;

17 -19 августа – Мотовилихинский район, ул. Уинская, 10;

23 - 26 августа – Свердловский район, Комсомольский проспект, 79 (у ДК Солдатова);

31 августа - 2 сентября – Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42 и ул. Уинская, 10.

Время работы всех ярмарок - с 12.00 до 20.00.

Принять участие в универсальной ярмарке может любой желающий сельхзтоваропроизводитель Пермского края. Для этого нужно заполнить форму на сайте Пермского городского бизнес-инкубатора в разделе «Проведение ярмарок», либо позвонить по номеру: 8-919-454-10-64 или прийти по адресу: г. Пермь, ул.Пушкина, 66.

НАША СПРАВКА

В Прикамье для фермеров действует более двадцати мер поддержки. В их числе – «Агростартап» (грант для начинающих фермеров: до 3 млн рублей на развитие своего хозяи ства, или до 4 млн рублей, если хозяи ство планирует внести средства в неделимыи фонд кооператива), который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным, возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам (в рамках этого же нацпроекта), компенсации за ввод неиспользованных земель в оборот, субсидии на возмещение части затрат на приобретение агротехники, субсидии на покупку кормов для молочного крупного рогатого скота, возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и многие другие.