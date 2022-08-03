Фото: МЧС Пермского края.

Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС вчера, 2 августа, приняли участие в тушении 11 пожаров: 3 - в Добрянском округе; по одному – в Перми, Губахинском, Нытвенском, Александровском, Кочевском, Суксунском и Юрлинском округах, Пермском районе.

На пожарах один человек получил травмы, погибших нет.

Вчера, 2 августа, горели: дачный дом - в Добрянском округе; частные жилые дома - в Добрянском округе, Кочевском, Губахинском округах; многоквартирные жилые дома - в Добрянском и Александровском округах; трава - в Пермском районе; неэксплуатируемые здания - в Нытвенском и Юрлинском округах, Дзержинском районе Перми; сено - в Суксунском округе.

По сообщению МСЧ Пермского края, основной причиной возникновения пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

За сутки зарегистрировали 1 новый очаг лесного пожаров и 1 ландшафтный пожар, связанный с горением сухой травянистой растительности.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 2 августа 2022 года на территории Пермского края 158 профилактических групп в количестве 349 человек провели мероприятия:

- 888 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 1954 человек;

- распространение 1477 листовок (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период по 4 августа на территории Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса, в Перми - чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по тел4ефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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