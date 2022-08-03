В столице Прикамья установят шесть десятков контейнерных площадок для раздельного сбора мусора

Фото: краевое правительство.

В центре Перми при финансовой поддержке из краевого бюджета начали устанавливать контейнерные площадки нового образца, при помощи которых будет осуществляться раздельный сбор твердых бытовых отходов.

За последний месяц оборудовали уже 15 таких площадок. Они разделены на секторы для разных видов мусора и оснащаются информационными табличками.

Первую такую площадку нового образца - пилотную - обустроили в Мотовилихинском районе на улице Восстания, 43. Отсюда мусор вывозят на сортировочную линию в село Лобаново Пермского муниципального округа, а оттуда отсортированные отходы отвозят на предприятия и выпускают из них продукцию.

На первом этапе в Перми должны появиться в дворовых территориях 58 мест для раздельного накопления ТКО. В Дзержинском районе установят 34 новых контейнерных площадок, в Свердловском -20, в Ленинском – 4.

Как сообщили в МинЖКХ Прикамья, в дальнейшем этот опыт может быть распространен в других территориях края. Сейчас в систему раздельного сбора отходов вовлекаются жители 9 муниципальных образований: Перми, Кудымкара, Кудымкарского, Кочевского, Косинского, Юрлинского и Пермского муниципальных округов, Краснокамского и Оханского городских округов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул в своем Telegram-канале, что очень важно придать местам для сбора мусора общий вид, сделав их при этом функциональными и удобными для жителей Прикамья.

- Новые контейнерные площадки огорожены со всех сторон и разделены на секции, - отметил глава региона. – Полезные фракции отходов отправляют на сортировочную линию, затем - на переработку и дают им вторую жизнь. Уже замечено: с такими площадками люди начинают по-другому относится к ТКО, становятся более аккуратными, задумываются о раздельном сборе мусора.

Этот проект внедряется по поручению губернатора с целью популяризации раздельного сбора среди населения и является важным элементом в подготовке к 300-летию Перми.

- Перед нами была поставлена задача продумать оборудование площадок таким образом, чтобы они были узнаваемыми и органично вписываясь в облик города, – объяснил генеральный директор АО «ПРО ТКО» Степан Микаберидзе.

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Мероприятия по внедрению раздельного сбора в Прикамье ведутся в рамках национального проекта «Экология», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Среди задач нацпроекта – к 2030 году достигнуть сортировки 100% отходов и не менее 30% из них направлять на переработку. Работы по оборудованию контейнерных площадок в Прикамье проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Жилье и городская среда».