Прокуратура обязала мэрию снести 12 аварийных домов Перми

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Краевая прокуратура обязала мэрию Перми снести 12 аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в рамках программы расселения расселены, но не снесены 12 домов. Они до сих пор стоят в Дзержинском, Индустриальном, Мотовилихинском и Ленинском районах города.

«Несмотря на то, что плановая дата их сноса была определена - конец 2-го квартала 2021 года, финансирование на эти цели городским бюджетом не предусмотрено», - пояснили в ведомстве.

Как отметили в прокуратуре, аварийные дома ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инфраструктуры, а наличие свободного доступа на такие объекты не исключает возможность совершения правонарушений в том числе поджога.

Кстати, накануне фонд защиты дольщиков Прикамья подвел итоги конкурса по выбору подрядчика, который достроит дома жилых комплексов «Весна» и «Триумф». Контракты на достройку планируют подписать с московской компанией. Сдать дом на улице Карпинского, 108 хотят за 13,5 месяцев, дома на улице Углеуральской, 25, и Переселенческой, 98 и 100, - в течение 14,5 месяцев.

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