В июле в Пермском крае открылись еще шесть модельных библиотек

Фото: permkrai.ru

В прошедшем июле в Пермском крае открылись еще шесть модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Подробности сообщает пресс-служба администрации региона.

Две обновленные библиотеки открылись в Перми – это библиотека № 21 (улица Гашкова, 20) и Центральная детская библиотека им. Воробьева (улица Чернышевского, 5). К услугам посетителей комфортное многофункциональное пространство, доступ к цифровому контенту, в том числе к Национальной электронной библиотеке, мультимедиа оборудованию и уютные, современные читальные залы.

Аналогично обновилась Центральная городская библиотека Добрянки. Сразу два конкурса – федеральный и региональный, на модернизацию детской и взрослой библиотек, выиграла Барда. Также первая модельная библиотека появилась в Березовке.

Сейчас в Пермском крае открыто 25 модельных библиотек. Регион – один из лидеров в стране по количеству учреждений. К концу года сеть модельных библиотек Пермского края будет насчитывать 27 адресов. Новые откроются в Юрле и в селе Романово недалеко от Березников.

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