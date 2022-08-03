В двух районах Перми на следующей неделе отключат холодную воду

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дома Дзержинского и Свердловского районов на следующей неделе останутся без холодной воды. Публикуем адреса отключений от «Новогора-Прикамье».

В понедельник, 8 августа с 09:00 до 20:00 из-за аварийных работ без воды останутся жители домов по улице Мильчакова, 28а, 30а, 32, 34 и по улице Челюскинцев, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

9 июля воды не будет в домах по следующим адресам:

- улица Академика Курчатова, 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 2а, 3, 4а, 5, 7, 9, 9Аа;

- улица Василия Васильева, 3, 3 (лит А), 3б, 5а, 5б;

- улица Гусарова, 10, 14;

- улица Кояновская, 6, 10;

- улица Таборская, 22, 22а.

13 августа без холодной воды с 09:00 до 20:00 останутся жители домов по улице Василия Каменского, 26, 28 и по улице Углеуральской, 12, 22.

В этот же день воды не будет в зданиях по улице Загарьинской, 6, улице Коломенской, 22 и улице Косьвинской, 7, 9.

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