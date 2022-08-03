В Перми окончены поиски пропавшего 11-летнего мальчика

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поисковом отряде имени Ирины Бухановой рассказали, что пропавший 11-летний Никита Г. Найден. Он жив и с ним все в порядке.

Напомним, мальчик исчез 30 июля. Пропавший ребенок вышел из реабилитационного центра СРЦН «Радуга», что находится в Свердловском районе Перми по улице Куйбышева.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65