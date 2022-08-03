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Происшествия3 августа 2022 4:54

В Перми окончены поиски пропавшего 11-летнего мальчика

Он найден живым
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поисковом отряде имени Ирины Бухановой рассказали, что пропавший 11-летний Никита Г. Найден. Он жив и с ним все в порядке.

Напомним, мальчик исчез 30 июля. Пропавший ребенок вышел из реабилитационного центра СРЦН «Радуга», что находится в Свердловском районе Перми по улице Куйбышева.

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