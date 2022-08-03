Пермяк нашел на улице чужую карточку и купил на нее сухой корм для кота

Фото: kp.ru

В Перми мужчина нашел на улице банковскую карточку и решил порадовать на деньги с нее не только свою семью, но и кота. Подробности рассказывает «В курсе.ру».

Все началось утром. Когда 30-летний фигурант дела ехал на работу, он обнаружил чужую банковскую карту на остановке ЦКР. А вечером решил воспользоваться ей по полной программе.

Сначала счастливый парень с чужой картой купил сигареты на Пролетаре. Потом в супермаркете взял шампунь, зубную пасту, замороженную курицу, сосиски, шоколад, стиральный порошок. Подумал и о коте и взял домашнему любимцу аж два килограмма кошачьего корма «Вискас». В итоге он с кучей пакетов приехал домой и порадовал семью.

Параллельно за всем этим наблюдал владелец карты. Потерпевшим оказался 16-летний подросток, потерявший на чужих покупках 5 тыс. руб.

Увидев, что кто-то снимает его сбережения, студент впал в отчаяние и написал в полиции заявление о краже. Обидчика быстро установили и задержали – на камеры он попал не один раз.

Как выяснилось, обвиняемый знал, что ворует, но соблазн поживиться за чужой счет оказался сильнее. И по дороге домой он выкинул банковскую карту и надеялся, что преступление останется незамеченным.

Мужчина вину признал полностью, ущерб возместил. Уголовное дело направлено в суд.

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