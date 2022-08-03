Дороги в Перми. Фото: Павел Шатров

Доброе утро, Пермь! По данным сервиса «Яндекс Пробки», около 08:00 на улицах города серьезных пробок пока нет. Локальные затруднения в движении транспорта утром 3 августа есть на нескольких участках дорог в Перми, транспорт движется и не стоит в пробках. В целом, складывается привычная для утренних часов ситуация, когда большой поток транспорта направляется в центр из удаленных частей города.

Плотное движение наблюдается в районе Стахановского кольца и выезда с ул. Космонавта Леонова на ул. Промышленную, а также на ул. Попова в сторону Коммунального моста от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской и ул. Куйбышева от ул. Пушкина и до ул. Революции. Дорожная ситуация оценивается пробкой в 4-5 баллов.

Затруднения в движении утром 3 августа в Перми отмечаются на следующих участках:

- ул. Попова от ул. Монастырской до кольца на ЦКР

- кольцо ЦКР

- перед светофором на ул. Монастырская от ул. Осинской до ул. Попова

- ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Попова

- Комсомольский пр. от ул. Ленина на всем протяжении в сторону Комсомольской площади

- ул. Пушкина от ул. 25 Октября до ул. Краснова в сторону ЦКР

- ул. Островского от ул. Екатерининской до ул. Пушкина

- ул. Достоевского от ул. Островского в сторону Северной дамбы

- ул. Екатерининская от Северной дамбы в до ул. Островского

- бул. Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева

- ул. Крупской от Цирка до ул. Дружбы

- ул. Уральская в сторону Цирка от ул. Хрустальной

- от пл. Восстания улицы Славянова и Лифанова до ул. Свердлова

- перекресток ул. Чернышевского и ул. Героев Хасана

- Стахановский переход в сторону ул. Куйбышева

В движении общественного транспорта города пока нет серьезных отклонений от графика.

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