Дороги в Перми.
Фото: Павел Шатров
Доброе утро, Пермь! По данным сервиса «Яндекс Пробки», около 08:00 на улицах города серьезных пробок пока нет. Локальные затруднения в движении транспорта утром 3 августа есть на нескольких участках дорог в Перми, транспорт движется и не стоит в пробках. В целом, складывается привычная для утренних часов ситуация, когда большой поток транспорта направляется в центр из удаленных частей города.
Плотное движение наблюдается в районе Стахановского кольца и выезда с ул. Космонавта Леонова на ул. Промышленную, а также на ул. Попова в сторону Коммунального моста от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской и ул. Куйбышева от ул. Пушкина и до ул. Революции. Дорожная ситуация оценивается пробкой в 4-5 баллов.
Затруднения в движении утром 3 августа в Перми отмечаются на следующих участках:
- ул. Попова от ул. Монастырской до кольца на ЦКР
- кольцо ЦКР
- перед светофором на ул. Монастырская от ул. Осинской до ул. Попова
- ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Попова
- Комсомольский пр. от ул. Ленина на всем протяжении в сторону Комсомольской площади
- ул. Пушкина от ул. 25 Октября до ул. Краснова в сторону ЦКР
- ул. Островского от ул. Екатерининской до ул. Пушкина
- ул. Достоевского от ул. Островского в сторону Северной дамбы
- ул. Екатерининская от Северной дамбы в до ул. Островского
- бул. Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева
- ул. Крупской от Цирка до ул. Дружбы
- ул. Уральская в сторону Цирка от ул. Хрустальной
- от пл. Восстания улицы Славянова и Лифанова до ул. Свердлова
- перекресток ул. Чернышевского и ул. Героев Хасана
- Стахановский переход в сторону ул. Куйбышева
В движении общественного транспорта города пока нет серьезных отклонений от графика.
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