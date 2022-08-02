Жители Прикамья смогут увидеть самый мощный звездопад года

Фото: kp.ru

В наступившем августе жители Пермского края могут увидеть метеорный поток Персеиды. Новостью делится Пермский планетарий.

Поток можно увидеть из-за прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Наблюдать его можно ежегодно.

Так и получается, что мельчайшие частицы кометы сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь» невиданной красоты.

Наиболее активен этот поток в период с 17 июля по 24 августа. Именно в ночь с 12 на 13 августа плотность потока Персеиды максимальна. Ожидаемая активность - до 60 метеоров в час.

Из-за полной Луны рекомендуется проводить наблюдения с 6 по 9 августа.

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