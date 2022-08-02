В Прикамье пятилетняя девочка выпала с четвертого этажа

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае в городе Чайковский следователи начали проверку по факту несчастного случая. Об этом сообщает краевое СУ СКР.

31 июля с четвертого этажа одного из домов Чайковского выпала пятилетняя девочка. Несчастный случай произошел в момент, когда ее мать перестала наблюдать за дочерью. Сидящая на подоконнике девочка доползла до открытой створки окна и выпала на улицу.

К счастью, девочка осталась жива, но в результате падения получила множественные травмы. Теперь она в больнице, где проходит стационарное лечение.

«Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза для определения степени вреда, причиненного здоровью ребенка. После нее дадут правовую оценку о наличии в бездействии законного представителя состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», - пояснили в краевом СУ СКР.

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