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Общество2 августа 2022 13:35

Средняя Дамба Перми готовится к открытию после ремонта

Дорога была закрыта с середины июля
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Telegram-канал мэра Перми

Фото: Telegram-канал мэра Перми

В Перми завершается ремонт Средней Дамбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Дёмкин.

Напомним, на ремонт дорогу по дамбе закрыли три недели назад. Было проведено укрепление основания под плитами въезда на мост.

«Все основные работы уже завершены. Сегодня подрядчик приступил к фрезерованию старого дорожного покрытия, затем будет уложен новый асфальт и открыто движение транспорта», - отметил мэр.

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