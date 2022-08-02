У Павла Печенкина завершился контракт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Известный пермский режиссер Павел Печенкин покидает пост генерального директора Пермской синематеки. Причиной его ухода стало завершение срока контракта. При этом, как сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе киноцентра «Премьер», Павел Печенкин синематеку не покинет, оставшись исполнять функции Президента фестиваля документального кино «Флаэртиана». Напомним, «Флаэртиана» была создана Печенкиным в 1995 году, а в 2006 году фестиваль получил статус международного.

Должность генерального директора Пермской синематеки займет бывший заместитель министра культуры Пермского края Ирина Ясырева. Ожидается, что ее представят журналистам в ближайший четверг, 4 августа.